BridgerPay

BridgerPay

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Web Sitesi: bridgerpay.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BridgerPay, TÜM ödeme akışlarını Lego benzeri bir arayüzle otomatikleştirmek için oluşturulmuş, HERHANGİ bir işletmenin ödemelerini, öngörülerini ve gelirlerini kodsuz, birleşik ve agnostik bir yazılımla ölçeklendirmesine olanak tanıyan dünyanın ilk ödeme işlemleri platformudur.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı
Payments Orchestration Software

Web Sitesi: bridgerpay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BridgerPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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