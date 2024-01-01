Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BridgerPay, TÜM ödeme akışlarını Lego benzeri bir arayüzle otomatikleştirmek için oluşturulmuş, HERHANGİ bir işletmenin ödemelerini, öngörülerini ve gelirlerini kodsuz, birleşik ve agnostik bir yazılımla ölçeklendirmesine olanak tanıyan dünyanın ilk ödeme işlemleri platformudur.

Web Sitesi: bridgerpay.com

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