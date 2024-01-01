Bridgecard

Bridgecard

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Web Sitesi: bridgecard.cards

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bridgecard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bridgecard Afrika'nın kart veren kuruluşudur. Herhangi bir fintech şirketinin müşterilerine Mastercard veya Visa logosu taşıyacak ve dünyanın her yerinde çalışacak bir kart sunmasını kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: bridgecard.cards

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bridgecard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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