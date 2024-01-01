Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bridgecard Afrika'nın kart veren kuruluşudur. Herhangi bir fintech şirketinin müşterilerine Mastercard veya Visa logosu taşıyacak ve dünyanın her yerinde çalışacak bir kart sunmasını kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: bridgecard.cards

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