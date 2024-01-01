Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En çok etkileşim alan üst satış rakiplerinizi tanımlayan kodsuz puanlama motoru. Breadcrumbs, gizli gelir fırsatlarını belirlemek için müşteri ve potansiyel verileri analiz eder. Bunu aylar yerine dakikalar içinde kurulabilen, kodsuz bir puanlama motoru aracılığıyla yapar. Breadcrumbs sayesinde satış ekipleri artık doğru zamanda doğru fırsata odaklanabiliyor.

Web Sitesi: breadcrumbs.io

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