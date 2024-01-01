Brasil 247

Brasil 247

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Web Sitesi: brasil247.com

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Brasil 7/24 Brezilya'nın en büyük haber sitelerinden biridir ve tam demokrasiyi, ilerici idealleri ve bilgiyi tüm vatandaşların hakkı olarak savunur.

Web Sitesi: brasil247.com

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