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Alternatifler - BrandOps

Talkdesk

Talkdesk

mytalkdesk.com

Talkdesk, 2011 yılında Portekiz'de kurulan tek boynuzlu bulut tabanlı bir iletişim merkezi, tümleşik iletişim ve yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. Merkezi San Francisco'da olup Londra, Lizbon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro ve Porto'da ofisleri bulunmaktadır.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.

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