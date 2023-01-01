Alternatifler - BrandOps
Talkdesk
mytalkdesk.com
Talkdesk, 2011 yılında Portekiz'de kurulan tek boynuzlu bulut tabanlı bir iletişim merkezi, tümleşik iletişim ve yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. Merkezi San Francisco'da olup Londra, Lizbon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro ve Porto'da ofisleri bulunmaktadır.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.