Alternatifler - BrandOps

Talkdesk

mytalkdesk.com

Talkdesk, 2011 yılında Portekiz'de kurulan tek boynuzlu bulut tabanlı bir iletişim merkezi, tümleşik iletişim ve yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. Merkezi San Francisco'da olup Londra, Lizbon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro ve Porto'da ofisleri bulunmaktadır.