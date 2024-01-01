BrandBay

BrandBay

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Web Sitesi: brandbay.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BrandBay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini, notlarını ve daha fazlasını düzenlemenize, saklamanıza ve bunlara erişmenize yardımcı olur. BrandBay'in basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, paylaşım seçenekleri ve paylaşılabilir marka kiti özellikleri, platformu benzersiz hale getirir ve ekibinizle birlikte kullanılması kolaydır. Marka varlıklarınızı istediğiniz gibi düzenlemek için koleksiyonlar ve gruplar oluşturun. Daha sonra günlük stil rehberi için bunları müşterilerinize ve ekibinize sunun. Resimlerinizi ve videolarınızı depolayın, barındırın ve hatta basit bir kodla web sitenize yerleştirin. Varlıkları tek tek, bir koleksiyonda paylaşın veya markanızın tamamını özel izinlerle paylaşın. BrandBay'i bugün ücretsiz deneyin ve çevrimiçi iş akışınızı artırmak ve marka varlıklarınızı düzenlemek için anında erişim sağlayan çok markalı yönetim platformundan yararlanmaya başlayın.
Kategoriler:
Business
Marka Varlık Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: brandbay.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BrandBay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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