WebCatalog

Alternatifler - Branch

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Storyly

Storyly

storyly.io

Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.

Braze

Braze

braze.com

İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...

Adjust

Adjust

adjust.com

Mobil Ölçüm artık çok kolay: Ayarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir güçlü platformda birleştirerek işletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunar.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Appcues

Appcues

appcues.com

Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Airship

Airship

airship.com

Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Cihazlar, kimlikler ve platformlar genelinde gerçek pazarlama etkinliğini ölçmek için web ve uygulamaya yönelik evrensel ilişkilendirme platformu.

Insider

Insider

useinsider.com

Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.

Nurture Boss

Nurture Boss

nurtureboss.io

Nurture Boss, çoklu aileye yönelik ilk AMN (otomatik mobil bakım) aracıdır. En yaygın olarak kullanılan çok aileli CRM'ler ve mülk yönetimi yazılımıyla güçlü entegrasyonlar, müşterilerinin potansiyel müşterilerini özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş açılış sayfalarıyla beslemelerine olanak tanır. ...

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.

Endear

Endear

endearhq.com

Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...

Coupontools

Coupontools

coupontools.com

Mobil kupon yazılımıyla kullanılabilir, izlenebilir ve doğrulanabilir mobil kuponlar ve fırsatlar oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sa...

Boingnet

Boingnet

boingnet.com

Boingnet, doğrudan posta pazarlamacıları, ajanslar ve matbaacılar için bir Doğrudan Pazarlama Otomasyonu platformudur. Boingnet pazarlamacıları, yanıtları izleyen, web ve e-posta kanallarını kişiselleştiren ve pazarlama otomasyonu ve CRM platformlarıyla entegre olan Kişiselleştirilmiş URL'ler (pURL'...

Atomic.io

Atomic.io

atomic.io

Yeni nesil müşteri deneyimini doğrudan uygulamanızın içinde sunun. Atomic.io, uygulama içi müşteri etkileşim aracınızdır ve müşterilerinize en güvenli kanalınız olan uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde son derece kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir mesajlar göndermenize olanak tanır. %94 okuma...

AppSamurai

AppSamurai

appsamurai.com

AppSamurai, reklamverenlerin dünya çapındaki premium yerleşimlere erişmesine yönelik, yapay zeka destekli, Tek Noktadan Alışverişle Kullanıcı Edinme platformudur. Farklı kampanya türleri aracılığıyla doğru kullanıcılara doğru zamanda ulaşarak performans hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için b...

Appnext

Appnext

appnext.com

Appnext, hem uygulama içi hem de cihaz içi keşfi kapsayan, piyasadaki tek öneri motorunu sunan en büyük bağımsız uygulama keşif platformudur. Appnext keşif platformu, kullanıcıların günlük mobil yolculukları boyunca 20'den fazla etkileşim yoluyla günlük 6,5 milyar uygulama önerisini destekliyor. App...

Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Upaknee, e-posta ve SMS iletişim teknolojisinin lider sağlayıcısıdır. Kuruluşlara çevrimiçi iletişim aracı olarak kolay ve sezgisel bir araç seti sağlayan güçlü bir platform sunuyoruz... Daha Fazlasını Göster ve müşteriler, kişiler ve destekçilerle etkileşim. Uzmanlık alanlarımız arasında e-posta bü...

Reteno

Reteno

reteno.com

Reteno, uygulamaya öncelik veren işletmelere yönelik bir kullanıcı etkileşim platformudur. Reteno'nun özellikleri, müşteri kaybını azaltmanıza ve pazarlama iletişimlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Reteno, kampanyaları Mobil ve Web Push, Uygulama İçi, Uygulama Gelen Kutusu, E-p...

Openscreen

Openscreen

openscreen.com

Openscreen internet için temassız dijital etkinleştirme katmanıdır. Openscreen, Tedarik Zinciri, Ticaret ve Müşteri İlişkileri genelinde kapsamlı API'ler, SDK'lar ve çözümler aracılığıyla etkileşimli, QR Kodu tabanlı uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Openscreen, işletmelerin müşterileriyle...

Notificare

Notificare

notificare.com

Noticare, markaların hedef kitleleriyle (yeniden) etkileşime geçmesine, müşteri davranışlarına ışık tutmasına ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan lider, güçlü bir Müşteri Etkileşim Platformudur. En ilgi çekici mesajları ve etkileşimleri sunmak için App Push, Web Push, E-posta, SMS ve Mobil Cüzd...

Appgain.io

Appgain.io

appgain.io

Appgain, Mobil ve web uygulamalarının daha fazla kullanıcı elde etmesine ve tek bir platformda etkileşimi artırmasına yardımcı olan Tam kapsamlı bir Web ve Mobil Pazarlama Platformudur. 2020'ye kadar 200 Milyar Dolar Sırf uygulamaları indirebilmeniz için harcandı ve bunların %75'i uygulamayı hiç açm...

Apester

Apester

apester.com

Daha fazla potansiyel müşteri yaratan, kullanıcıları etkileşime geçiren ve dönüştüren ve elde tutma oranını artıran etkileşimli içerik deneyimleriyle pazarlamanızı ve dönüşüm huninizi güçlendirin.

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari, duyurular, hatırlatmalar, uyarılar, onaylar ve pazarlama kampanyaları göndermek için kullanılan toplu bir kısa mesaj hizmetidir.

Mobivity

Mobivity

mobivity.com

Mobivity, restoranların ve diğer fiziksel perakende markalarının dijital dünyada müşteri bağlantılarını yönetmelerine, ziyaret sıklıklarını ve harcama miktarlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Özünde, restoranlar ve perakendecilere yönelik, müşterilerine doğrudan mobil mesajlaşma yoluyla ulaşmalar...

Foursquare

Foursquare

location.foursquare.com

Factual, pazarlamacıların ve kuruluşlarının tüketicileri daha iyi anlamak, onlara ulaşmak ve onlarla etkileşime geçmek için konumu kullanmalarına yardımcı olan bir konum verisi şirketidir. Konum verileri, pazarlamacılar ve markalar için daha akıllı iş kararları almanın anahtarıdır. Dünyamız artık mo...

Cordial

Cordial

cordial.com

Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için önde gelen çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten ...

Pyze

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence, farklı platformlardaki kullanıcıları etkileşime geçirmek ve elde tutmak için giderek kritik hale gelen iş ihtiyacını karşılıyor. Pyze, platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarını toplayarak bütünsel kullanıcı profilleri geliştirir ve tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş...

OutboundEngine

OutboundEngine

outboundengine.com

OutboundEngine, çevrimiçi pazarlamayı herkes için basit ve kolay hale getirerek işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Güzel, yüksek etkili pazarlama kampanyaları yaratıyor, bunları otomatik olarak yayınlıyor ve kimin konuşmaya hazır olduğunu göstermek için etkileşimi izliyoruz. Platformumuz, daha a...

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.