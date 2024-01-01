Bracket

Bracket

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Web Sitesi: usebracket.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bracket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Salesforce'u değil Postgres'i temel alın. CRM'ler ve dünyanın en popüler veritabanları arasında hızlı iki yönlü senkronizasyonlar kurun. Uygulamalarınızı ve dahili akışlarınızı sevdiğiniz veritabanında çalıştırın.

Web Sitesi: usebracket.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bracket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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