Botmother

Botmother

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Web Sitesi: botmother.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botmother çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Botmother is a single platform for creating and launching chatbots of any complexity without programming. With the visual builder, bots are built from ready-made blocks by simple drag and drop. Implement any of your ideas without a single line of code. We do not limit the scenario size or the users number. For a quick start, there are ready-made templates with popular bot scenarios. You can connect them with a messenger and use them as they are, or change them to suit your needs. You won't have to create separate bots for different messengers. One bot built in the Botmother builder will be able to work on Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, VKontakte, and Odnoklassniki.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: botmother.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Botmother ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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