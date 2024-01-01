Botmaker

Botmaker

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Web Sitesi: botmaker.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botmaker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Botmaker is the most advanced conversational platform that allows you to give smart and fast answers to your customers in all digital channels. Build digital experiences with hybrid bots and live agents. Grow your business with automated solutions for chat commerce, customer service, and help desk operations. Through artificial intelligence and machine learning, the platform allows you to understand and anticipate your customers' needs and requests. We are WhatsApp Solution Providers and Messenger Partners.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: botmaker.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Botmaker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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