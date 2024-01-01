Botly, OnlyFans platformunda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotudur. Eğlenceli, flörtlü ve arkadaş canlısı bir konuşma yapay zeka çözümü sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Araç, 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunar ve OnlyFans ile kolay entegrasyon için bir Chrome uzantısı içerir. Botly, bağlam kazanmak ve yanıtlarını optimize etmek için önceki konuşmaları okur ve analiz eder. Kullanıcıların konuşma stillerini sorunsuz bir şekilde değiştirmelerine olanak tanıyan Küçük Konuşma, Cinsel Mesajlaşma ve Satış İtme dahil olmak üzere farklı sohbet aşamaları sunar. Araç, Görüntüleme Başına Ödeme satış sürecini basitleştirerek bunu kullanıcılar için üç tıklamalı bir deneyim haline getiriyor. Botly ile kullanıcılar tek tıklamayla sohbetlerini kişiselleştirip mesaj gönderebiliyor. Yapay zeka geçmiş konuşmaları hatırlayarak tutarlılık ve ilgi çekici mesajlar sağlar. Bir hayranın evcil hayvanının adı gibi belirli ayrıntıları hatırlayarak kullanıcıların hatırlandığını ve değerli olduğunu hissetmesini sağlar. Botly ayrıca tek bir hesap aracılığıyla birden fazla profilin dahil edilmesine olanak tanıyan ekip çalışması işlevselliği de sağlar. Bu özellik, ek oturum açmaya gerek kalmadan yaratıcı hesapları arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Güvenliği sağlamak için Botly, özel bir sohbet oturumu açma olanağı sunar ve yeni veya mevcut personele destek sağlar. Araç, sohbet kalitesini ve hayran etkileşimlerini iyileştirerek kullanıcıların kazançlarını artırmalarına yardımcı olur. Botly hem aylık hem de yıllık faturalandırma seçenekleri sunuyor ve kullanıcılar 7 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayabilir. OnlyFans ile entegredir ve kolay erişim için bir genişletme panosu sağlar. Araç ayrıca ek destek ve ağ oluşturma fırsatları için dil desteği ve özel bir Telegram Grubu da sunuyor.

Web Sitesi: getbotly.com

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