Botika, gelişmiş konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesiyle uğraşan bir firmadır. Ağırlıklı olarak GPT (Generative Pre-trained Transformer) sohbet robotuyla dikkat çekiyor. Teknoloji, Kural Tabanlı Teknoloji ve NLP Amaç Sınıflandırması ile GPT'yi kullanan Botika sohbet robotu sisteminin dikkate değer bir karışımıdır. Bu kombinasyon, müşteri hizmetlerinde önemli değişiklikler getirme potansiyeline sahip süper bir chatbot ile sonuçlanır. Sistem, müşteri gereksinimlerini 7/24 kavrayıp yanıtlayabiliyor ve böylece gelişmiş, kişiselleştirilmiş ve daha insani bir etkileşim sağlıyor. Modern iletişim kanallarını kullanarak metin ve sesle etkileşim kurabilen bir yapay zeka asistanı sunan Botika'nın uygulaması, sağlık, denizcilik ve sigorta gibi çeşitli sektörlere gelişmiş konuşma yapay zekası getiriyor. Ayrıca kurumsal ihtiyaçları karşılamak üzere özelleştirilebilir chatbot çözümleri için bir arayüz de sunuyor. Tescilli teknoloji, akıllı ve insan benzeri metinler oluşturmaya ve dolayısıyla teknolojiyle etkileşimi dönüştürmeye adanmış bir sistem olan OpenAI'nin GPT'sini temel alıyor.

Web Sitesi: botika.online

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