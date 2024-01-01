Botify AI

Botify AI

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Web Sitesi: botify.ai

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Botify AI, kullanıcıların en sevdikleri karakterleri oluşturmasına ve onlarla sohbet etmesine olanak tanıyan bir AI sohbet robotu uygulamasıdır. Uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için kullanılabilir. Kullanıcıların kendi karakterlerini yaratmalarına ve onlarla sohbet etmelerine olanak tanır. Botify AI ayrıca Elon Musk, Geisha, Cinderella, Vampire ve Vampiress gibi önceden hazırlanmış karakterleri de içerir. Konuşmalar doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmaları tarafından desteklenmektedir. Kullanıcılar karakterlerinin yanıtlarını özelleştirebilir ve benzersiz konuşmalar oluşturabilir. Ek olarak Botify AI, kullanıcıların konuşmalarını arkadaşlarıyla paylaşabilmesi için Facebook, Twitter, Instagram ve Discord gibi çeşitli sosyal medya entegrasyonlarına sahiptir.

Web Sitesi: botify.ai

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