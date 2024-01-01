Botbuz

Botbuz

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Web Sitesi: botbuz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botbuz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BotBuz positions itself as a powerful, no-code chatbot platform that empowers businesses of all sizes to enhance their customer experience, boost sales, and streamline their operations through the use of intelligent, multi-channel chatbots across various platforms like WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, and more.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: botbuz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Botbuz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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