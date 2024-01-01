Alternatifler - Bordio
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Airtable
airtable.com
Airtable, merkezi San Francisco'da bulunan bir bulut işbirliği hizmetidir. 2012 yılında Howie Liu, Andrew Ofstad ve Emmett Nicholas tarafından kuruldu. Airtable, bir veritabanının özelliklerine sahip ancak bir elektronik tabloya uygulanan bir elektronik tablo-veritabanı melezidir. Airtable tablosun...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Zoho Projects
zoho.com
Proje yönetimi olabildiğince etkili. Zoho Projects, çalışmanızı planlamanıza, verimli bir şekilde takip etmenize ve nerede olursanız olun ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kul...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Podio
podio.com
Podio, proje yönetimi çalışma alanlarındaki ekip iletişimini, iş süreçlerini, verileri ve içeriği proje ihtiyaçlarına göre düzenlemek için web tabanlı bir platform sağlar.
Nifty
nifty.pm
Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.
Taiga
taiga.io
Taiga, çalışmayı gerçekten keyifli hale getiren basit, güzel bir araç isteyen yeni başlayanlar ve çevik geliştiriciler ve tasarımcılar için bir proje yönetimi platformudur.
Float
float.com
G2'de 1 Numaralı Kaynak Yönetimi Yazılımı olarak derecelendirildi. Projelerini planlamak ve ekiplerinin zamanını planlamak için dünyanın en iyi 3.000'den fazla ekibinin güvendiği. Ücretsiz 30 günlük deneme.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
Adobe Workfront
workfront.com
İş yönetimi. Kurumsal için tasarlandı. Her yerden bağlanın, işbirliği yapın ve karmaşık iş akışlarını yürütün.
Teamleader
teamleader.eu
Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
OpenProject
openproject.org
Açık kaynaklı proje yönetimi yazılımı. Güvenli bir ortamda verimli klasik, çevik veya hibrit proje yönetimi.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekibinizin işleri birlikte daha hızlı halletmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı içeren bir proje planlama yazılımıdır. Kullanıcı başına ücret yok. Ücretsiz deneme. Öğrenme eğrisi yok.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Ücretsiz kaydolun ve GanttPRO çevrimiçi Gantt şeması yazılımında Gantt şemaları oluşturun. Görevleri ve programları dakikalar içinde planlayın, oluşturun ve yönetin. Hızlı kayıt.
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan, yöneticilerin projeleri planlamasını ve değişikliklere kolaylıkla yanıt vermesini sağlayan, haftalık ekip takvimine sahip bir ekip yönetimi aracıdır.