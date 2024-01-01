Alternatifler - Boomi
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Kernex
kernex.io
Kernex, kendi API'nizi kolayca oluşturmanıza ve içeriğinizi yönetmenize olanak tanıyan Başsız bir CMS'dir.
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird, geliştiricilere yönelik sunucusuz analitik arka uçtur. Akış verilerini alın, SQL ile analiz edip zenginleştirin ve sonuçları düşük gecikme süreli, dinamik REST API'leri olarak anında yayınlayın.
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Jitterbit
jitterbit.com
SaaS'ı, şirket içi ve bulut uygulamalarını birbirine bağlarken zekayı herhangi bir iş sürecine anında aktarın. Jitterbit ile API entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Checkly
checklyhq.com
Geliştiriciler için Keyifli Aktif İzleme. Checkly, modern yığın için API ve E2E izleme platformudur: programlanabilir, esnek ve sevgi dolu JavaScript.
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form> dosyanızı tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Userparser
userparser.com
Userparser is user-agent parser and IP-address lookup API that transforms user agent and ip address to detailed analytical data. User agent parsers and IP lookup APIs are two tools that can be used to help identify a user’s location. User agent parsers work by looking at the information contained in...
RSS API
rssapi.net
Parse RSS, ATOM and JSON-Feeds easily via REST API and receive new items via Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Collection of Ready To Use APIs for Developers and Businesses. Can be integrated directly via simple REST API call .
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io is a video API-based platform that offers content providers, pay-TV operators, and OTT service providers an easy, fast, and reliable way to deliver advanced streaming quality to their subscribers. It adapts the streams in real-time, so viewers get the right ones automatically. It person...
APItoolkit
apitoolkit.io
Transform your tech team's API managements with APIToolkit. Our platform delivers real-time monitoring, error tracking, and performance insights, ensuring your APIs run flawlessly, and that your outbound API integrations don't impact your business with breaking changes. Help your support teams inves...
Apitally
apitally.io
Apitally provides a simple SaaS solution for REST API monitoring with a focus on data privacy and affordability. It is super easy to set up and use for new and existing projects using Python or Node.js and never collects sensitive data. API traffic monitoring & analytics: Keep track of API requests,...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data is a leading data provider with 10 APIs across major search and eCommerce sites. Most data sources are expensive and limited in scope, making it difficult to identify insights that actually help your business grow. We provide reliable, robust, real-time data to organizations that want t...
Pellerex
pellerex.com
An ecosystem of Standalone and Managed Foundations, APIs, and Live Services to help you build and transform software rapidly. Our foundations will accelerate your time to market by many months, and our APIs will help you focus on your product and not the surrounding infrastructure. Pellerex is a Clo...