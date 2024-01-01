Alternatifler - Boomcaster
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
Soundtrap
soundtrap.com
Müzik yapma, ses düzenleme, döngüler, otomatik ayarlama, ritim oluşturucu, ücretsiz müzik oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Çevrimiçi ve işbirliğine dayalıdır; ücretsiz hesabınıza hemen kaydolun!
Animaker
animaker.com
Animaker, stüdyo kalitesinde sunumları herkesin erişimine sunan çevrimiçi bir kendin yap (#DIY) animasyon video yapımcısıdır. Animasyonlu Videolar Doğru İşlendi!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm, podcast yayıncılarının ve medya şirketlerinin uzaktan röportajları stüdyo kalitesinde kaydetmesini kolaylaştırır. Sonuç? 4k video ve WAV ses içeriği.
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Piktochart
piktochart.com
Güzel infografikler, posterler, raporlar, sunumlar, el ilanları veya sosyal medya grafikleri oluşturmak için oturum açın ve Piktochart'ı kullanın. Tasarım deneyimine gerek yok
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Lalal.ai
lalal.ai
Dünyanın ilk 8 gövdeli ayırıcısı🏆 Herhangi bir ses ve video dosyasından vokallerin, eşliklerin ve çeşitli müzik enstrümanlarının yapay zeka destekli çıkarılması.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr doğrudan tarayıcınızda çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hiçbir şey yüklemeden istediğiniz yerde kayıt yapabilirsiniz. Misafirlerinizin tek yapması gereken davet bağlantısını tıklamak.
Happy Scribe
happyscribe.com
Transkripsiyon ve Altyazı hepsi bir arada platform. Son teknoloji ürünü A.I. en iyi dil profesyonelleriyle yan yana çalışıyoruz.
Rev
rev.com
Ses ve Videoyu Metne Dönüştürün. İnsanlar En İyi Konuşmayı Metne Dönüştürme Yapay Zekasıyla Yan yana Çalışıyor.
Tactiq
tactiq.io
Konuşmayı yönetin, notlarla biz ilgileniriz. Tactiq'in Google Meet, Zoom, MS Teams ve Webex'in gerçek zamanlı transkripsiyonu sayesinde hiçbir kelimeyi kaçırmayacaksınız.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
Mükemmele Yakın Enstrümantal ve Vokal İzolasyonu Ücretsiz! Müzisyenler tarafından ses dosyalarındaki arka müzikten vokalleri ayırmak için kullanılan en iyi çevrimiçi araç. Toplu yükleme, 10 kat daha hızlı izolasyon ve daha fazlasını elde etmek için AudioStrip'i ücretsiz kullanın veya premium ödeyi...
Trint
trint.com
Uyarlamak. Yaratmak. Paylaşmak. Sesi ve videoyu 31'e kadar dilde aranabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir içeriğe dönüştürün.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Dubverse
dubverse.ai
Videoları Dublajlamanın en kolay (ve büyülü) yolu. Tek tuşla içeriğinizi çok dilli hale getirin ve daha fazla kişiye ulaşın.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Sonix
sonix.ai
Sonix dünyanın en gelişmiş otomatik transkripsiyon, çeviri ve altyazı platformudur. Hızlı, doğru ve uygun fiyatlı.
Typecast
typecast.ai
Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...