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Booker Catering

Booker Catering

booker.co.uk

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Booker, Birleşik Krallık'ta pazar lideri bir toptan satış sağlayıcısıdır ve Tesco grubunun bir parçasıdır. Yemek şirketlerine, perakendecilere ve diğer işletmelere hizmet veriyoruz; Ulusal şube ağımız aracılığıyla teslimat ve tahsilat hizmetleri sunuyoruz.

Web Sitesi: booker.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Booker Catering ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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