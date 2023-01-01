Booker, Birleşik Krallık'ta pazar lideri bir toptan satış sağlayıcısıdır ve Tesco grubunun bir parçasıdır. Yemek şirketlerine, perakendecilere ve diğer işletmelere hizmet veriyoruz; Ulusal şube ağımız aracılığıyla teslimat ve tahsilat hizmetleri sunuyoruz.

Web Sitesi: booker.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Booker Catering ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.