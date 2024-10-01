Alternatifler - Bookeo
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, tüm ekip üyelerini aynı sayfada tutmak için tasarlanmış çevrimiçi bir iş takvimidir. Kısa sürede randevu planlayabilir, etkinlikler düzenleyebilir ve kaynak rezervasyonu yapabilirsiniz. Temel avantajlar ve özellikler şunlardır: 1. Saat dilimleri arasında işbirliği Farklı saat dilimlerin...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Teamup
teamup.com
Teamup, gruplara yönelik kişileri ve kaynakları organize etmek, işleri planlamak, kullanılabilirliği yönetmek ve etkinlikleri paylaşmak için kullanılan çevrimiçi bir takvim uygulamasıdır. Takım oluşturma
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, profesyonelleri günlük iş akışlarının tüm yönleriyle destekler; bunlar arasında iş planlaması, müşteri veri tabanı, faturalandırma ve ödeme işlemleri, teknisyen gönderimi ve çok daha fazlası yer alır. Ayrıca Housecall tüketici rezervasyon uygulamasına erişimle tamamen entegredir. Hous...
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Planyway
planyway.com
Takvim veya zaman çizelgesinde programınızı görsel olarak yönetmenin ve ekip çalışmasını planlamanın en iyi yolu. Günlük programdan ekip çalışmasına ve büyük projelere kadar her şeyi Trello için tek bir takvimde yönetin!
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Akiflow
akiflow.com
Akiflow, kendinizi her zaman düzenli tutmanıza yardımcı olacak kişisel bir görev yöneticisi + takvim masaüstü uygulamasıdır (win+mac). Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. NEDEN AKIFLOW? Akifl...
Mindbody
mindbodyonline.com
Yeni bir egzersiz mi arıyorsunuz? Daha ucuza bir yoga dersine katılmak ister misiniz? Evde yeni egzersiz programları bulma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Mindbody uygulaması, ter atmak ve plaj vücudunda çalışmak için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olabilir. İster yeni başlayanlar için bir ant...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yön...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Cal.com
cal.com
Açık Kaynak Planlama: Bir bağlantı gönderin ve insanların bağlantı kurabileceği bir pazar yeri ile tanışın veya oluşturun.
Timely
gettimely.com
Zamanında. Müşterilerin geri gelmesini sağlayan rezervasyon yazılımı. Tüm müşteri deneyiminin kontrolünü size veren, kullanımı kolay rezervasyon yazılımıyla salonunuzu bir profesyonel gibi yönetin. Her şey muhteşem, özelleştirilebilir takvimimizle başlıyor. Takvim, saç veya güzellik işinizi her yerd...
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Randevuları kabul etmek, takviminizi yönetmek, ödemeleri işlemek, yeni müşteriler çekmek ve geri gelmelerini sağlamak için tek bir uygulama. Randevu almak için Booksy'yi kullanan dünya çapında 38 milyondan fazla ...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden g...
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...