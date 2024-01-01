Bonjoro, öne çıkmanız, güven oluşturmanız ve daha fazla satış yapmanız için yeni potansiyel müşterilere ve müşterilere kişisel videolar göndermenize olanak tanır. Bonjoro, mevcut CRM veya e-posta pazarlama araçlarınıza bağlanarak geniş ölçekte hızlı ve ilgi çekici videolar göndermenize olanak tanır: daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak, daha fazla demo rezervasyonu yapmak, yeni kullanıcıları karşılamak ve müşteri yolculuğu boyunca müşteri sevgisi ve sadakati oluşturmak. Gelin ve videolarla müşteri hayranlarını kazanan 50.000'den fazla işletmeye katılın!

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