Bodyport

Bodyport

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Web Sitesi: bodyport.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bodyport'un kardiyovasküler algılamalı ağırlık ölçeği ve tahmine dayalı algoritmaları, önlenebilir hastaneye yatışların önlenmesine yardımcı olmak için kalp fonksiyonundaki erken değişiklikleri tespit eder.

Web Sitesi: bodyport.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bodyport ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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