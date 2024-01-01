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Bmatched, yapay zeka odaklı bir pazar İstihbaratı SaaS'ıdır. Özellikle Takı ve Moda alanında ayrıntılı pazar bilgileri sağlıyoruz. Platformumuz, gerçek zamanlı pazar öngörüleri sunmak için Yapay Zeka modellerinden yararlanarak markaların stratejik, veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Bmatched, pazar konumlandırmasını anlayarak ve yeni fırsatları ve trendleri belirleyerek perakendecilere fiyatlandırma, çeşit ve promosyon stratejilerini tanımlama konusunda yardımcı olur.

Web Sitesi: bmatched.ai

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