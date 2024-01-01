Bmatched

Bmatched

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Web Sitesi: bmatched.ai

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bmatched, yapay zeka odaklı bir pazar İstihbaratı SaaS'ıdır. Özellikle Takı ve Moda alanında ayrıntılı pazar bilgileri sağlıyoruz. Platformumuz, gerçek zamanlı pazar öngörüleri sunmak için Yapay Zeka modellerinden yararlanarak markaların stratejik, veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Bmatched, pazar konumlandırmasını anlayarak ve yeni fırsatları ve trendleri belirleyerek perakendecilere fiyatlandırma, çeşit ve promosyon stratejilerini tanımlama konusunda yardımcı olur.
Kategoriler:
Business
Perakende İstihbarat Yazılımı

Web Sitesi: bmatched.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bmatched ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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