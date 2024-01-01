BloomText

BloomText

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bloomtext.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BloomText çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sağlık hizmetleri için güvenli, HIPAA uyumlu mesajlaşma. Hastalar, müşteriler ve personel ile zahmetsizce iletişim kurun.

Web Sitesi: bloomtext.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BloomText ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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