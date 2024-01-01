Alternatifler - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. ...
Make
make.com
Make, görevler ve iş akışlarından uygulamalara ve sistemlere kadar her şeyi birkaç tıklamayla tasarlamanıza, oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Eski adıyla Integromat.
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, SaaS tabanlı bir veri analizi platformu aracılığıyla sunucuların, veritabanlarının, araçların ve hizmetlerin izlenmesini sağlayan, bulut ölçekli uygulamalara yönelik bir izleme hizmetidir.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
Aspose
aspose.app
Çapraz Platform Dosya Formatı Uygulamaları. PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D formatları için Çevrimiçi Dosya İşleme.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
CodeCanyon
codecanyon.net
Her web sitesi kurulumu için binlerce kod, komut dosyası ve eklenti. Dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından oluşturulan, her bütçeye uygun e-ticaret eklentileri, mobil uygulama şablonları, PHP, Bootstrap ve daha fazlası arasından seçim yapın.
ReadMe
readme.com
Kullanıcılarınızla bulundukları yerde buluşan geliştirici merkezleri. ReadMe, API belgelerinizi geliştiricilerin başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli merkezlere dönüştürür.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Archbee
archbee.com
Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
APILayer
apilayer.com
Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Pusher
pusher.com
Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.
Blockspring
blockspring.com
Satış ve işe alım için yeni Blockspring uygulamasıyla potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturun ve zenginleştirin.
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.