Alternatifler - Blobr

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. ...

Make

Make

make.com

Make, görevler ve iş akışlarından uygulamalara ve sistemlere kadar her şeyi birkaç tıklamayla tasarlamanıza, oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Eski adıyla Integromat.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, SaaS tabanlı bir veri analizi platformu aracılığıyla sunucuların, veritabanlarının, araçların ve hizmetlerin izlenmesini sağlayan, bulut ölçekli uygulamalara yönelik bir izleme hizmetidir.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.

Apigee

Apigee

google.com

Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.

Aspose

Aspose

aspose.app

Çapraz Platform Dosya Formatı Uygulamaları. PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D formatları için Çevrimiçi Dosya İşleme.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

Her web sitesi kurulumu için binlerce kod, komut dosyası ve eklenti. Dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından oluşturulan, her bütçeye uygun e-ticaret eklentileri, mobil uygulama şablonları, PHP, Bootstrap ve daha fazlası arasından seçim yapın.

ReadMe

ReadMe

readme.com

Kullanıcılarınızla bulundukları yerde buluşan geliştirici merkezleri. ReadMe, API belgelerinizi geliştiricilerin başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli merkezlere dönüştürür.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...

Workato

Workato

workato.com

Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Archbee

Archbee

archbee.com

Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...

Backendless

Backendless

backendless.com

Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.

APILayer

APILayer

apilayer.com

Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.

Pusher

Pusher

pusher.com

Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Satış ve işe alım için yeni Blockspring uygulamasıyla potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturun ve zenginleştirin.

Kong

Kong

konghq.com

Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.

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