Blinger.io

Blinger.io

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Web Sitesi: blinger.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blinger.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blinger.io en iyi çok kanallı yazılım platformudur. Tek bir API, arayüz veya yardım masalarıyla entegrasyonla mesajlaşma programlarına, e-postaya ve canlı sohbete erişin.
Kategoriler:
Productivity
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: blinger.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blinger.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

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Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

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RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

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Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

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freshchat.com

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Poppulo

Poppulo

poppulo.com

UniOne

UniOne

unione.io

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

Instasent

Instasent

instasent.com

Zopto

Zopto

zopto.com

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

Formilla

Formilla

formilla.com

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