Alternatifler - Blind Zebra
ChurnRX
churnrx.com
Geleneksel yöntemler geleneksel sonuçlar üretir. ChurnRX'in uzman eğitimi, olağanüstü sonuçlar sağlayan kanıtlanmış metodolojilerle alışılmadık bir yaklaşım benimsiyor. Verilerinizi kullanarak beceri eğitimimizi, doğru taktik kitaplarını ve elde tutmayı geniş ölçekte artıran becerileri bilimsel olar...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...