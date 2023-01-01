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Bitsy

Bitsy

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Web Sitesi: bitsy.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitsy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitsy oyunlar, dünyalar veya hikayeler için küçük bir editördür. Amaç, etrafta dolaşabileceğiniz, insanlarla konuşabileceğiniz ve bir yerlerde bulunabileceğiniz oyunlar yapmayı kolaylaştırmak!

Web Sitesi: bitsy.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitsy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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