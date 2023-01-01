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Bitsy oyunlar, dünyalar veya hikayeler için küçük bir editördür. Amaç, etrafta dolaşabileceğiniz, insanlarla konuşabileceğiniz ve bir yerlerde bulunabileceğiniz oyunlar yapmayı kolaylaştırmak!

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