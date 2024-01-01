Bird Eats Bug

Bird, ekran yakalama araçlarından oluşan bir İsviçre çakısı. Ekranı, mikrofonu, kamerayı kaydetmeyi, ekran görüntüsü almayı, anında tekrarları göstermeyi son derece kolay hale getiriyor. Belirli e-postaları yazmaktan ve bir toplantı düzenlemekten çok daha hızlıdır. Ayrıca hataların raporlanması için teknik günlük yakalama, satış konuşmalarını potansiyel müşterilere göndermek için dosya ekleri veya etiketler, atananlar ve koleksiyonlar gibi esnek proje yönetimi araçları gibi ekibe özgü özellikler de geliştirdik.

Web Sitesi: birdeatsbug.com

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