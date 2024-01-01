Bird Eats Bug

Bird Eats Bug

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Web Sitesi: birdeatsbug.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bird, ekran yakalama araçlarından oluşan bir İsviçre çakısı. Ekranı, mikrofonu, kamerayı kaydetmeyi, ekran görüntüsü almayı, anında tekrarları göstermeyi son derece kolay hale getiriyor. Belirli e-postaları yazmaktan ve bir toplantı düzenlemekten çok daha hızlıdır. Ayrıca hataların raporlanması için teknik günlük yakalama, satış konuşmalarını potansiyel müşterilere göndermek için dosya ekleri veya etiketler, atananlar ve koleksiyonlar gibi esnek proje yönetimi araçları gibi ekibe özgü özellikler de geliştirdik.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: birdeatsbug.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bird Eats Bug ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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