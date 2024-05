Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygulaması: Promosyonları yaygınlaştırmak, marka standartlarını veya işletim prosedürlerini kontrol etmek için özel formlar oluşturun. Üretkenliği artırın: Kağıt formları, Excel'i ve gecikmeleri ortadan kaldırarak denetim iş akışınızı kolaylaştırın. Sorunları düzeltin: Marka standartlarını uygulayın ve kalite sorunlarını proaktif olarak belirleyin. Çözüm için düzeltici eylemler atayın. Özelleştirilebilir formlar oluşturun: Çok dilli kontrol listelerini çevrimiçi olarak oluşturun ve yapılandırın, bunları kopyalayın veya Excel'den kolayca yükleyin. İnceleme, bölüm ve etikete göre isteğe bağlı ayrıntılı puanlama. Görünürlük, bildirimler ve onay için forma özel iş akışları. Temel nedenin ayrıntısına inme: Koşullu sorular ve temel nedenleri derinlemesine incelemenize ve tanımlamanıza yardımcı olacak çeşitli soru türleri. Herkesi bir araya getirin: Saha ekiplerini ve sahaları, kullanmak isteyecekleri sezgisel bir platformla donatın. Saha ekiplerine yardımcı olmak için etkileşimli harita, işbirlikçi takvim ve denetim planlayıcı. Standartlarınızı gösterin: En iyi uygulama fotoğraflarını, planogramları ve belgeleri doğrudan saha ekipleriniz için formlarınıza ekleyerek tahminleri ortadan kaldırın. Güvenin ama doğrulayın: Denetimler GPS koordinatlarını, tarih damgalarını ve imzaları içerir. Ayrıntılı geçmiş, inceleme zaman çizelgesini, değişiklikleri ve kullanıcı etkileşimlerini içerir. İzinleri ayarlayın: Yerleşik alan hiyerarşisi ve site bağlantıları, kimlerin inceleme başlatabileceğini ve hassas bilgileri görüntüleyebileceğini seçmenize olanak tanır. Akıllı incelemeler oluşturun: Her kontrol listesini, bölümü ve bireysel soruyu kendi geçerli tarih aralığı, puanları, en iyi uygulama fotoğrafı ve kısıtlamalarıyla özelleştirin. Düzeltici eylemleri otomatikleştirin: Uyumsuzluğu göstermek için son tarihler ve fotoğraflar dahil olmak üzere yerinde düzeltici eylemler atayın. Standart işletim prosedürlerini uygulamaya yönelik öneriler ekleyin. Takibi kolaylaştırın: Denetimi, görevi ve düzeltici eylem bildirimlerini otomatikleştirin. Güçlü performans gösteren siteleri ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için birkaç tıklamayla özel raporlar oluşturun. Fotoğrafları paylaşın: Fotoğraf çekin, yükleyin ve notları paylaşın. Denetimlere, görevlere ve düzeltici eylemlere fotoğraf ekleyin. Bir resim bin kelime değerinde bir olup. Gerçek zamanlı veriler: Ekipler sonuçlara anında erişebilir, sorun çözümünü takip edebilir ve doğrulayabilir. Toplu ve ham filtrelenmiş raporları çalıştırın. API ile veri aktarımlarını otomatikleştirin ve veri ambarınızla entegre edin. Başarıya giden yolu yürütün. Zamanında, eksiksiz, her yerde.

Web Sitesi: bindy.com

