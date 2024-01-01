Bilflo

Bilflo

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Web Sitesi: bilflo.com

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Bilflo, uçtan uca çözümlerden ziyade entegre çözümlere olan ihtiyacın bilincindedir. Bilflo, ön ofisinizi (ATS, CRM) arka ofis süreçleriyle (Zaman Yönetimi, Bordro, Muhasebe) arayüzleyerek mevcut iş ekosisteminize entegre olmak için açık API'lerle tasarlandı ve birden fazla yere manuel olarak veri girme ihtiyacını ortadan kaldırdı. En iyi araçlarınız ve süreçleriniz birlikte sorunsuz bir şekilde çalışır. Bilflo, satışları ve işe alım faaliyetlerini birleştirir ve izler, çeşitli sistemlerden zaman ve oranları birleştirir ve satış ve brüt kar verilerini birleştirir. Tüm bu veriler tek bir yerde toplandığında yüklenicileriniz, satış ekibi üyeleriniz ve organizasyonunuzun sağlığı hakkında doğru bir genel bakış elde edersiniz. Bilflo ATS sisteminizi geliştirir - Gerçek Zamanlı, Özelleştirilmiş Raporlama ve Analitik - Sınırlı Arka Ofis Yönetimi entegrasyon ortakları - Toplu Zaman İşleyişini İçe Aktarma - Özel Ödeme Faturası Öğeleri Ekleme Bilflo aşağıdaki konularda yardımcı olur: - Haftalık bordro işleme (birden fazla zaman çizelgesini karşılaştırma, giderleri takip etme) ) - Koşullu işgücü için bordro doğruluğunun sağlanması - Ayrıntılı zaman çizelgeleri ile zamanında ve doğru müşteri faturalaması - Tüm sistem araçlarına entegre edilmiş, gerçek zamanlı veri noktalarına sahip faydalı iş zekası. - Daha yüksek üretkenlik için arka ofis kaynaklarının ölçeklendirilmesi
Kategoriler:
Business
Faturalandırma Yazılımı

Web Sitesi: bilflo.com

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FreshBooks

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mortarai.com

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Syncari

syncari.com

Kinabase

Kinabase

kinabase.com

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