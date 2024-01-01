Bikky

Bikky

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Web Sitesi: bikky.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bikky çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Misafir verileriyle restoranınızı daha hızlı büyütün. Her pazarlamanın, menünün ve operasyonel kararın misafirlerinizi nasıl etkilediğini ölçerek indirimli satışları hızlandırmanıza yardımcı olan restoran CDP'si.

Web Sitesi: bikky.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bikky ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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