BigSpeak, çevrimiçi olarak erişilebilen, zengin özelliklere sahip bir metinden sese ve sesten metne yazılımıdır. BigSpeak'in temel yetenekleri, yazılı metni çeşitli dillerde yüksek kaliteli, gerçekçi sese dönüştürmeyi içerir. Sentetik seslerin üretilmesi için gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanır ve dil engellerinin aşılmasına yardımcı olmak için çeşitli dillerden çeviriyi destekler. 'Konuşmayı Metne Dönüştürme' özelliği ayrıca kullanıcılara konuşulan dili yazılı metne dönüştürme yetkisi vererek ses girişlerinden transkripsiyonların oluşturulmasını kolaylaştırır. Ayrıca BigSpeak, kullanıcıların benzersiz ses çıkışları için belirli bir sesi veya konuşma modelini taklit eden sesler oluşturmasına olanak tanıyan bir 'Ses Klonlama' işlevi sunar. Kullanıcıların metin girişlerinden yapay zeka tarafından oluşturulan videolar oluşturabilen ek bir 'Metinden Videoya' özelliği uygulandı. BigSpeak, işlenen tüm verilerin şifrelenmesi ve bulutta güvenli bir şekilde saklanması ile üst düzey veri güvenliği sağlar. Gelişmiş düzenleme seçenekleri, kullanıcılara, süreci yeniden başlatmak yerine mevcut sonuçları düzenleyerek zamandan ve emekten tasarruf etme olanağı sağlar. İş geçmişini izlemek ve gözden geçirmek için bir ilerleme izleyici mevcuttur. BigSpeak'in hizmeti, sesli kitap oluşturma, farklı senaryolar için ses oluşturma ve daha fazlasını içeren çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Web Sitesi: bigspeak.ai

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