Bibliogram, Instagram'ın herkese açık profil görünümlerinden veri alan ve bunu daha hızlı yüklenen, indirilebilir görseller sunan, reklamları ortadan kaldıran, RSS beslemeleri oluşturan ve sizi kaydolmaya teşvik etmeyen daha kullanıcı dostu bir sayfaya yerleştiren bir web sitesidir. Bir örneğe bakın.

Web Sitesi: bibliogram.art

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