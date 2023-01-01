WebCatalog
Bibliogram

Bibliogram

bibliogram.art

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bibliogram çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bibliogram, Instagram'ın herkese açık profil görünümlerinden veri alan ve bunu daha hızlı yüklenen, indirilebilir görseller sunan, reklamları ortadan kaldıran, RSS beslemeleri oluşturan ve sizi kaydolmaya teşvik etmeyen daha kullanıcı dostu bir sayfaya yerleştiren bir web sitesidir. Bir örneğe bakın.

Web Sitesi: bibliogram.art

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bibliogram ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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