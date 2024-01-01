Alternatifler - BeyondWords
Anyword
anyword.com
Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.
Persado
persado.com
Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.
textengine.io
textengine.io
textengine.io is the self-service SaaS platform from Retresco that automatically transforms structured data into text. The platform is powered by AI-based Natural Language Generation (NLG) technology that allows users to generate unique, reliable and 100% accurate content. textengine.io can generat...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI is driving GenAI adoption at Enterprises. We're backed by Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars & other notable investors TuneChat: Our chat app powered by open source models TuneStudio: Our playground for devs to finetune & deploy LLMs ChainFury: Our open sou...
Arria NLG
arria.com
Natural Language Generation'ın kuruluş genelinde operasyonel verimliliği ve maliyet tasarrufunu nasıl anında etkileyebileceğini deneyimleyin.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee, kurumsal düzeyde kontroller ve uygun ölçekte optimizasyonla yapay zeka tarafından oluşturulan markaya özel içerik sunar.