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BEYABLE

BEYABLE

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Web Sitesi: beyable.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BEYABLE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini kişiselleştiriyor. Herhangi bir BT ihtiyacı olmadan gelirlerini optimize etmek için mevcut trafiklerinden yararlanıyoruz. Uygulaması kolay çözümler istiyorsunuz. Bu nedenle BEYABLE, tamamı tek bir hafif etikete (asenkron) dayanan bağımsız modüllerden oluşan bir pakettir. İhtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğunda ödeyin. BEYABLE tam paketini kullanan web siteleri genellikle gelirlerinde %35'e kadar artış ve ortalama Yatırım getirisinin 10 katı kadar artış elde eder.

Kategoriler:

Productivity
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: beyable.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BEYABLE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Duda

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Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

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Center.ai

center.ai

Contently

Contently

contently.com

Google Tag Manager

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google.com

Value Research

Value Research

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