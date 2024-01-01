BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini kişiselleştiriyor. Herhangi bir BT ihtiyacı olmadan gelirlerini optimize etmek için mevcut trafiklerinden yararlanıyoruz. Uygulaması kolay çözümler istiyorsunuz. Bu nedenle BEYABLE, tamamı tek bir hafif etikete (asenkron) dayanan bağımsız modüllerden oluşan bir pakettir. İhtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğunda ödeyin. BEYABLE tam paketini kullanan web siteleri genellikle gelirlerinde %35'e kadar artış ve ortalama Yatırım getirisinin 10 katı kadar artış elde eder.

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Web Sitesi: beyable.com

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