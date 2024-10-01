Alternatifler - BetterUp

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta gö...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Yapay Zeka Destekli Sorularla Daha İyi Röportajlar Yapın. InterviewAI ile röportaj sürecinizi kolaylaştırın. Yapay zeka destekli platformumuz, gerçek zamanlı olarak özelleştirilmiş röportaj soruları oluşturarak verimli ve etkili röportajlar yapmanızı kolaylaştırır, böylece iş için en iyi adayı bula...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Devam Etme ve Ağ Oluşturma Yapay Zekası ile yapay zeka üzerinde iş aramanız. Yapay zeka destekli iş arama araçlarının giderek büyüyen paketiyle her zamankinden daha hızlı olun, daha fazla kazanın.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.

Gem

Gem

gem.com

Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow, iş arama sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için çeşitli ücretsiz araçlar sunan bir iş arama ve yönetim platformudur. Bu araçlar, büyük teknoloji şirketlerindeki (FAANG+) sektör uzmanları tarafından oluşturulmuştur ve profil görüntülemelerini 2,5 kat artırabilen bir LinkedIn incelem...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx, Time Magazine'in En İyi 20 Eğitim Teknolojisi şirketi arasında yer almaktadır ve dijital işyerinde insan gelişimi için lider platformdur. Platform, her yerdeki büyük kuruluşlara kurumsal dil eğitimi, iş koçluğu, mentorluk ve beceri değerlendirme hizmetleri sağlamak için en son teknoloji ve e...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.

Torch

Torch

torch.io

Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Koçluk işinizi yürüten yeni yazılımız. Ödemeler, sözleşmeler, planlama ve yönetim; hepsi tek bir yerde.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir...

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur...

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...

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