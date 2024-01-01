Beta Testing

BetaTesting, dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir toplulukla gerçek dünya test hizmetleri sunmaktadır. Platformumuz, yeni kurulan şirketlerin ve büyük şirketlerin, tek oturumlu veya çok haftalık yinelemeler yoluyla geri bildirim, hata raporları, kullanılabilirlik videoları ve gerçek dünya kullanıcı verilerini toplamak için testler tasarlamasına olanak tanır. Ekibimiz ayrıca müşterilerimizin daha iyi donanım ve yazılım ürünleri oluşturmasına yardımcı olmak için test kurulumu ve tasarımı, proje yönetimi ve veri analizi dahil olmak üzere tam olarak yönetilen hizmetler de sağlar.

Web Sitesi: betatesting.com

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