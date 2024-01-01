Beta Testing

Beta Testing

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Web Sitesi: betatesting.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Beta Testing çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BetaTesting, dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir toplulukla gerçek dünya test hizmetleri sunmaktadır. Platformumuz, yeni kurulan şirketlerin ve büyük şirketlerin, tek oturumlu veya çok haftalık yinelemeler yoluyla geri bildirim, hata raporları, kullanılabilirlik videoları ve gerçek dünya kullanıcı verilerini toplamak için testler tasarlamasına olanak tanır. Ekibimiz ayrıca müşterilerimizin daha iyi donanım ve yazılım ürünleri oluşturmasına yardımcı olmak için test kurulumu ve tasarımı, proje yönetimi ve veri analizi dahil olmak üzere tam olarak yönetilen hizmetler de sağlar.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: betatesting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Beta Testing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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