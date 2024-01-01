BeMyEye, tüketici markalarına mağaza içi performanslarını takip etmek, analiz etmek ve iyileştirmek için yapay zeka, IR ve kitle kaynak kullanımı teknolojilerini kullanarak mükemmel mağaza uygulamalarına ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz bir çözüm sunuyor Hızlı ve doğru mağazacılık gerçekleştirmek için satış gücünüzü 'Pusula' uygulamamızla donatın IR kullanarak denetimler yapın veya 3 milyondan fazla isteğe bağlı denetçiden oluşan topluluğumuzdan ziyaretler sipariş edin. Fotoğraflar ve toplanan veriler, tüm perakende KPI'larınızı (ürün bulunabilirliği, promosyonlara uygunluk, raf payı, rakip verileri vb.) oluşturmak için otomatik olarak işlenir. 'Perakende Yürütme Kokpitimiz', mağazanızın KPI'larının sezgisel görünümünden çok daha fazlasını sunar. Platformu, trendleri ve sorunları belirlemenize, her KPI'nin etkisini analiz etmenize (bunu satış verileri gibi harici veri kaynaklarına bağlayabilirsiniz) ve öncelikleri doğrudan temsilcilerinize iletmenize yardımcı olacak şekilde tasarladık. Kalabalığımızın kapsamasını istediğiniz mağazaların listesini seçin: 'Gözlerimiz' objektif mağaza denetimleri gerçekleştirecek ve tüm KPI'larınızı gerçek zamanlı olarak alacaksınız. Saha temsilcilerinin işlem yapmasına izin verilmeyen mağazalar için, mağaza kapsamınızı sınırlı bir fiyata artırmak veya yalnızca sertifikalı, tarafsız ve doğru veriler almak için bu çözümü kullanın.

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