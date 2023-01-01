Alternatifler - Beesbusy

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kul...