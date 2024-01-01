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İspanyolca içerik ve yaratıcılar için lider sesli abonelik platformu. Beek, Latin Amerikalıların en sevdikleri yaratıcılardan en iyi İspanyolca ses içeriğini (sesli kitaplar, meditasyonlar, sesli diziler ve orijinal içerik) dinlediği bir uygulamadır. Kullanıcılar tüm içeriğe erişmek için bir abonelik öder ve içerik oluşturucular dinlenilen dakika başına para kazanır.

Web Sitesi: beek.io

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