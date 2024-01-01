Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusursuz simülasyonunu sağlar. Bu güçlü üçlü, kodsuz, indirmesiz yaklaşımımızla birleştiğinde sektördeki en hızlı katılımı sağlar. Beeceptor, SOC2 Tip 2 ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve en yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarını garanti ederek dünya çapındaki işletmeler için güvenilir bir seçim haline gelir. Hizmet sanallaştırma, geliştiriciler ve QA ekipleri için çok önemlidir; bağımlılıkları ayırmalarına ve paralel geliştirmeyi mümkün kılarak üretkenliği ve işbirliğini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır. Ekipler Beeceptor'dan yararlanarak hızlı bir şekilde sahte hizmetler oluşturabilir, geliştirme döngüsü sürelerini kısaltabilir ve maliyetleri azaltabilir. Beeceptor'un verimli, güvenilir ve güvenli platformuyla iş akışlarını dönüştüren memnun işletmelerin saflarına katılın. Beeceptor ile geliştirme ve test süreçlerinizde bugün devrim yaratın!

Web Sitesi: beeceptor.com

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