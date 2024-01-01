Beeceptor

Beeceptor

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Web Sitesi: beeceptor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Beeceptor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusursuz simülasyonunu sağlar. Bu güçlü üçlü, kodsuz, indirmesiz yaklaşımımızla birleştiğinde sektördeki en hızlı katılımı sağlar. Beeceptor, SOC2 Tip 2 ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve en yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarını garanti ederek dünya çapındaki işletmeler için güvenilir bir seçim haline gelir. Hizmet sanallaştırma, geliştiriciler ve QA ekipleri için çok önemlidir; bağımlılıkları ayırmalarına ve paralel geliştirmeyi mümkün kılarak üretkenliği ve işbirliğini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır. Ekipler Beeceptor'dan yararlanarak hızlı bir şekilde sahte hizmetler oluşturabilir, geliştirme döngüsü sürelerini kısaltabilir ve maliyetleri azaltabilir. Beeceptor'un verimli, güvenilir ve güvenli platformuyla iş akışlarını dönüştüren memnun işletmelerin saflarına katılın. Beeceptor ile geliştirme ve test süreçlerinizde bugün devrim yaratın!
Kategoriler:
Software Development
API Design Tools

Web Sitesi: beeceptor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Beeceptor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Hyperproof

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