Alternatifler - Bandwidth
Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kı...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırıl...
Twilio
twilio.com
Twilio, telefonların, VoIP'nin ve mesajlaşmanın web, masaüstü ve mobil yazılımlara entegre edilmesini sağlayarak iş iletişiminin geleceğine güç veriyor. Dağınık telekomünikasyon donanımıyla ilgileniyoruz ve geliştiricilerin akıllı ve karmaşık iletişim sistemleri oluşturmak için etkileşimde bulunabil...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: G...
GoTo
goto.com
Dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yönelik çevrimiçi video konferansta sektör lideri olan GoTo Meeting, artık KOBİ'ler için oluşturulmuş hepsi bir arada iletişim yazılımı GoTo Connect'in bir parçası olarak geliyor. Tek başına satın alınabilen Toplantı çözümüne, gerçek zamanlı sanal iletişim ve i...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, yapay zeka destekli müşteri deneyimi çözümleri sunan bir Birleşik CXM şirketidir. Nextiva, hepsi bir arada müşteri deneyimi platformuyla her yıl 100.000'den fazla işletmeye ve milyarlarca konuşmaya güç veriyor. Nextiva, yapay zeka destekli tek bir iletişim merkezinden işletmelerin müşterile...
CallHippo
callhippo.com
CallHippo, müşterilerinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olan yeni nesil bir iş telefonu sistemidir. CallHippo, Power Dailer ve Otomatik çağrı dağıtımı gibi gelişmiş özelliklerle sağlam işlevsellik sunarken kullanımı kolaydır. Kapsamlı raporlamamız ve kusursuz entegrasyonlarımız, satış ve servis ekip...
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
Grasshopper
grasshopper.com
Girişimciler ve küçük işletmeler için tasarlanan sanal telefon sistemi Grasshopper ile daha profesyonel ses çıkarın ve bağlantıda kalın. Grasshopper tıpkı geleneksel bir telefon sistemi gibi çalışır ancak hiçbir donanım gerektirmez ve mobil ve masaüstü uygulamalarımız işlerin gerçekleştiği her yerde...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work, telefon, video ve mesajlaşma için hepsi bir arada bir işbirliği merkezidir. Her çalışana, herhangi bir cihazla herhangi bir yerden daha fazlasını yapabilme rahatlığıyla sağlam ve güvenli tümleşik iletişim ve işbirliği deneyimleri sunar. 8x8 Çalışma, iş iletişim sisteminizin kalitesini ve g...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone, işletmelerin güçlü uCaaS araçları aracılığıyla performansı artırmalarına yardımcı olan, bulut tabanlı bir iş telefonu hizmet sağlayıcısıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve ortakların güvendiği net2phone, en yüksek kalitede telefon çözümleri, çeşitli gelişmiş özellikler, yerel...
Textr Team
textrapp.com
Textr Team, ekibinizin herhangi bir cihaz üzerinden tek bir platform üzerinden iletişim kurmasına olanak tanıyan bir iş mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Şahıs sahipleri, start-up'lar ve küçük işletmeler için mükemmeldir. İşletmeniz için Ücretsiz numaralar da dahil olmak üzere ABD, Kanada ve Birleş...
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ooma Office
ooma.com
Ooma Office, her büyüklükteki işletme için ödüllü, benimsenmesi kolay ve uygun fiyatlı bir ticari VoIP çözümüdür. İster 2, ister 20, ister 200 çalışanınız olsun, Ooma esnek ve ölçeklenebilir gelişmiş ses ve işbirliği özellikleri sunar. Müşteriler Ooma Office'te diğer sağlayıcıların hat başına aylık ...
KrispCall
krispcall.com
KrispCall, modern işletmelere yönelik, hızlı büyüyen girişimler ve modern işletmeler için gelişmiş özellikler sunan bir bulut telefon sistemidir. KrispCall ile 100'den fazla ülkede ücretsiz, yerel, mobil ve ulusal telefon numaralarına anında ulaşabilirsiniz. Hemen arayabilir veya mesaj gönderebilir,...
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
Sonetel
sonetel.com
İstediğiniz şehir ve ülkede kendi yerel telefon numaranıza sahip olun. Aramaları her yerde yanıtlayın. Aylık 1,79$'dan başlayan fiyatlarla.
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterile...
Telnyx
telnyx.com
Telnyx, özel, küresel bir IP ağı üzerinde taşıyıcı düzeyinde hizmetler sunan yeni nesil bir iletişim ve bağlantı platformudur. Basit Görev Kontrol portalımız ve API'miz, ses, mesajlaşma, faks, kablosuz, depolama, çıkarım ve daha fazlasını uygulamalarınıza kolaylıkla entegre edebileceğiniz anlamına g...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze, onu küçük işletmeler için tek noktadan iletişim ortamı haline getiren özelliklerle birlikte gelen çağdaş bir telefon çözümüdür. Yeni telefon numaralarının oluşturulmasına veya mevcut numaraların bağlantı noktalarına, çağrıların yanı sıra çağrıların alınmasına ve çağrıların alınmasına olan...
Zadarma
zadarma.com
Zadarma, her büyüklükteki şirket için kapsamlı bir sesli telekomünikasyon çözümü sunmaktadır. 100'den fazla ülkedeki sanal numaralardan ve ücretsiz Bulut PBX'ten ücretsiz CRM, Çağrı İzleme ve çeşitli web sitesi widget'larına kadar - iş telefonu sisteminizi birkaç dakika içinde ve cazip fiyatlara tam...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve...