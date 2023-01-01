Alternatifler - Banatic
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Typeform
typeform.com
Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
UpViral
upviral.com
UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
about.me
about.me
Ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi yalnızca birkaç dakika içinde oluşturun.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, işletmeler için kullanımı kolay bir çevrimiçi form oluşturucu sağlar. Sorunsuz web'den her şeye çözümümüzle Salesforce ile entegre olun. Bugün başla.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish is the world's most powerful contact search engine. Swordfish aggregates data from the world's top people identity verification providers such as Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian and hundreds of other independent sources & live feeds to bring you up-to-date, valid, direct contact inform...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: The control center of your online marketing strategies. [http://bit.ly/2mj2mMJ] With Leadfox, our marketing automation software, you can deploy and maximize ALL your marketing tactics including emails, advertising, landing pages, pop-ups, banners, A/B tests. Used by thousands of users in mo...
Expandi
expandi.io
Expandi is a LinkedIn automation tool that enables you to outreach leads most safely using an omnichannel approach. With Expandi, you don’t have to be a LinkedIn expert to get results and supercharge your LinkedIn outreach game. Contact your prospects on LinkedIn or by Email via smart, automated seq...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Interact
tryinteract.com
Potansiyel müşteri yaratan ve ürün satan etkileşimli testler oluşturun. E-posta listenizi büyütmek, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmak ve satışları artıracak ürünler önermek için testlerin gücünden yararlanın.
ShortStack
shortstack.com
Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...
Clearout
clearout.io
Toplu E-posta Doğrulaması - %98+ Doğru, GDPR Uyumlu, Spam Tuzaklarını Kaldırma, Kötüye Kullanım E-posta Doğrulayıcı, E-posta Bulucu, Gerçek Zamanlı API %99,9 Çalışma Süresi - 100 Krediyle Ücretsiz Deneme!
EmailMeForm
emailmeform.com
Güvenli çevrimiçi formlarımız ve anketlerimizle ödemeleri, müşteri verilerini, kayıtları, etkinlik LCV'lerini ve olası satışları toplayın; güçlü şablonlar veya DIY kullanın. Ücretsiz kaydol.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Socital
socital.com
Socital is an e-commerce marketing platform that helps marketers capture leads, convert anonymous and abandoning visitors into customers, and increase sales. Socital provides a unique set of tools for data collection, email database segmentation, conversion optimization, targeting, and personalizati...
Roistat
roistat.com
Roistat is a marketing analytics system powered by AI, which analyzes all your advertising campaigns down to the profit. Roistat collects data from customers' CRM system, advertising channels, and their site. In seconds, Roistat builds reports according to 40+ business metrics, which provide marketi...
ResponseiQ
responseiq.com
We increase the conversion rate of website visitors to real sales-driven enquiries by 60%. Our easy to install callback widget offers free and instant callbacks to prospects who are on your site and ready to buy. Our technology sends the calls to your available agents and connects the two in under 2...
refive
refive.io
Refive empowers retailers to easily collect in-store customer data, to increase engagement and to boost customer retention via smart digital receipts. Retail Operations, Marketing and E-commerce teams use refive as a platform to capture customer data, collect real-time feedback, deliver personalized...
LeadPost
leadpost.com
Find Out Exactly Who's Visiting Your Website. See who’s visiting your website – even if they don’t fill out a form! With just one line of code, LeadPost can give you names, contact information, and more.
Callspree
callspree.com
Callspree offers fully customizable website lead widgets that can be easily embedded into your website to attract the attention of your website visitors. Callspree has two products; A Callback widgets and a Lead-to-Call form widget. The Callspree callback widget enables your website visitors to conn...
Callback24
callback24.io
Callback24 – lead generation tool which helps acquiring new customers thanks to call-to-action (CTA) buttons. Callback24 makes it easier for your client to contact you. In just 15 seconds your consultant gets a notification about a customer’s call. Answer up to 30% more phone calls thanks to call-to...
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks offers you a suite of products that you can use for your marketing in order to grow your company, find leads, send emails, create a chatbot, attract visitors to write reviews, prevent your site from fake emails, display social notification on your site and many more. A suite of marketing and...