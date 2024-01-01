Alternatifler - Bambuser
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Dacast
dacast.com
Dacast'ın Video Yayın Yazılımı lider Çevrimiçi Video ve Barındırma Platformudur. Bir video API'sinden ve 7/24 destekten yararlanarak canlı ve isteğe bağlı video akışı gerçekleştirin.
Octadesk
octadesk.com
Her hizmeti gelire dönüştürün Satıştan satış sonrasına. En basitinden en karmaşık hizmetine kadar. Her hizmeti bir gelir fırsatına ve müşterinizi memnun etme şansına dönüştürmeniz için piyasadaki en eksiksiz ve entegre platform.
MyAlice
myalice.ai
Daha Fazla Kanal. Daha Fazla Müşteri. Daha Fazla Satış. Müşterilerinizin olduğu her yerde satış yapın ve destek verin ve her şeyi doğrudan MyAlice'den yönetin.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Tolstoy
gotolstoy.com
Müşterilerinizle yüz yüze görüşmeye başlayın.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolc...
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha...
Livescale
livescale.tv
Sosyal ticaret platformu Livescale ile satışlarınızı artırın, müşteri etkileşiminde ustalaşın ve dönüşümü hızla artırın. Dinamik devrime katılın.
Immerss
immerss.live
Immerss, her boyuttaki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve ...
Lengow
lengow.com
Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünl...