Alternatifler - Balloon
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
MightyText
mightytext.net
Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.
HackMD
hackmd.io
Markdown'da bilginizi yazmanın ve paylaşmanın en iyi yolu.
Abstract
abstract.com
Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.
Zeplin
zeplin.io
Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.
Monica
monicahq.com
Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.
Super
super.so
Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Sympli
sympli.io
Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.
Charli AI
charli.ai
Düzensiz dosyalar, belgeler ve e-tablolar sizi yavaşlatıyor mu? Charli'nin yapay zeka destekli uygulaması, dijital yaşamınızı dakikalar içinde sizin için düzenler. Bugün ücretsiz kaydolun!
ON24
on24.com
ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.
SessionLab
sessionlab.com
Fikirlerden eksiksiz gündemlere. SessionLab ile odaklanın ve yaratıcı kalın. Kolaylaştırma kitaplığına sahip en esnek oturum planlama aracı - Şimdi Deneyin!
BrightTALK
brighttalk.com
Dünyanın en parlak profesyonellerini keşfedin ve onlardan öğrenin
Markup.io
markup.io
Markup.io: Dijital İçerik Hakkında Geri Bildirim Bırakmanın En Kolay Yolu - Markup.io
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Additor
additor.io
Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eş zamanlı olmayan bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini organize edip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde ...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Bubbles
usebubbles.com
Hızlı ileri geri videolar ve akıllı hatırlatıcılarla toplantıların %38'ini ortadan kaldırın. Zamana dayalı ekran kaydı açıklamalarıyla net geri bildirimleri paylaşın.
Liveform
livestorm.co
Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Eventify
eventify.io
Eventify hepsi bir arada etkinlik teknolojisi, tasarrufları en üst düzeye çıkarır, sponsorları ve katılımcıları cezbeder ve katılımcıların katılımını, ağ oluşturmayı ve memnuniyetini artırır!
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Remo
remo.co
Remo ile özgün çevrimiçi deneyimlere hayat verin. ✓ Her türden etkinlik ✓ İnteraktif içerik ✓ Sponsorluk bannerları ✓ Katılımınızı 4 kat artırın.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...