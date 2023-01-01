Alternatifler - 百度

Microsoft Bing

bing.com

Bing, Microsoft'un sahibi olduğu ve işlettiği bir web arama motorudur. Hizmetin kökeni Microsoft'un önceki arama motorlarına dayanmaktadır: MSN Search, Windows Live Search ve daha sonraki Live Search. Bing, web, video, resim ve harita arama ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli arama hizmetleri sağl...