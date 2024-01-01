Bad Bot Design, kullanıcıların gömlekler, sweatshirtler ve kahve kupaları gibi çeşitli benzersiz ürünleri satın almasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu ürünler robotlar tarafından üretilerek ayrıcalıklı ve farklı bir koleksiyon sunar. Ek olarak kullanıcılar, satın alma işlemlerine kişiselleştirilmiş bir dokunuş katarak AI Botlardan kendi fikirlerini tasarlamalarını talep etme seçeneğine de sahipler. Araç, kolay gezinme için çeşitli filtreler sunarak kullanıcıların ürünleri alaka düzeyine, en son eklenenlere ve en eski öğelere göre sıralamasına olanak tanır. Ayrıca Bad Bot Koleksiyonu, Öne Çıkan öğeler, Yeni Koleksiyon ve Yaz Seçimi gibi belirli koleksiyonları da sunarak çok çeşitli seçenekler sunar. Mevcut ürünler, Fransız Bulldogları ve kedileri gibi hayvan resimleri, Monet'ten ilham alan sanat eserleri ve Van Gogh temalı görseller gibi sanatsal izlenimler ve Galaksinin Koruyucuları ve Tupac temalı tasarımlar gibi popüler kültür referansları dahil olmak üzere geniş bir tasarım yelpazesini kapsıyor. Araç, her tasarımın birden fazla varyasyonunu sunarak kapsamlı bir seçim sağlar. Bad Bot Design'ın web sitesinde, müşterilerin rahatlığı için bir SSS bölümü ve iletişim bilgilerinin yanı sıra hizmet koşulları ve iade politikası yer almaktadır. Araç, AE.STUDIO tarafından geliştirilmiştir ve güncellemeler için Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilir. Özetle Bad Bot Design, robotlar tarafından oluşturulan benzersiz ürünler sunan yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılar gömlek, sweatshirt ve kahve kupaları satın alabiliyor veya AI Botlardan özel fikirler tasarlamalarını talep edebiliyor. Araç, çok çeşitli tasarım seçenekleri sunan çeşitli koleksiyonlar ve filtreler içerir.

Web Sitesi: badbotdesign.com

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