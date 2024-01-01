Alternatifler - Back4App
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Firebase
firebase.google.com
Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurulan bağımsız bir şirketti. 2014 yılında Google platformu satın aldı ve şu anda uygulama geliştirme konusunda amiral gemisi teklifi haline geldi.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
Retool
retool.com
Yeniden Düzenleme, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Kendi araçlarınızı anında oluşturmak için yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve bunları veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google E-Tablolar ve daha fazlasına bağlanır. Geliştiriciler ...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, tarayıcınızda VS Code tarafından desteklenen önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı geliştirme ortamları sağlayarak geliştirici iş akışlarını kolaylaştırır.
Draftbit
draftbit.com
Mobil uygulamaları tamamen tarayıcınızdan oluşturun, özelleştirin ve başlatın. Kaynak kodu dahil.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...
Plasmic
plasmic.app
Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.
Glitch
glitch.com
Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.
Plesk
plesk.com
Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!
Quickbase
quickbase.com
Herhangi bir süreci hızlı bir şekilde iyileştirmek için ekiplerinizin yaratıcılığını ortaya çıkarın. Dünyanın en iyi binlerce işletmesinin verilerini, süreçlerini ve kişilerini birbirine bağlamak için neden Quickbase'e güvendiğini görün. Ücretsiz dene!
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
Kissflow
kissflow.com
Bir soruna en yakın olan kişiler, onu en iyi nasıl çözeceklerini bilirler. Bu nedenle, 160 ülkede 10.000'den fazla müşteri tarafından kullanılan 1 Numaralı Dijital İşyeri Platformu Kissflow ile iş liderlerini güçlendirdik. Dijital Dönüşüm yolculuğunuzu akıllı ve basit hale getirin!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
En basit sunucusuz platformla yeni bir çığır açın. Catalyst, geliştiricilerin sunucuları yönetmeye gerek kalmadan birinci sınıf çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sunucusuz bir platformdur.
Mendix
mendix.com
Mendix, işletmelerin geniş ölçekte mobil ve web uygulamaları geliştirmek için kullandığı en hızlı ve en kolay düşük kodlu platformdur. Daha fazlasını öğrenmek ve platformu ücretsiz denemek için ziyaret edin!
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen düşük kodlu platformudur.
Kinsta
kinsta.com
MyKinsta kontrol paneline giriş yapın ve Kinsta'da barındırılan WordPress sitelerinizi yönetin.
Exotel
exotel.com
Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenil...
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman o...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, Ruby on Rails, PHP ve Node.js dağıtımı ve yönetimine odaklanan bir hizmet şirketi olarak San Francisco, Kaliforniya merkezli, özel bir platformdur.