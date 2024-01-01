AxxonPay, önde gelen bir ödeme çözümleri sağlayıcısı ve yüksek riskli işyerleri için doğrudan banka kartı alıcısıdır. Dünyanın her yerindeki müşterilerimize Visa, Mastercard, JCB, UnionPay dahil olmak üzere çeşitli ödeme hizmetleri ve alternatif ödeme yöntemleri sunuyoruz. Veriye dayalı teknolojilerimiz, e-ticaret müşterilerimizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş olup, çevrimiçi ödemeleri basit, güvenli ve sorunsuz hale getirir. Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, 100'den fazla ödeme yöntemini, toplu ödemeleri ve teknolojik yeniliği tek, kusursuz bir entegrasyonda birleştirerek çok kanallı bir ödeme sürecini kolaylaştırır. AxxonPay tek tıklamayla hızlı para hareketini garanti eder. Müşterilerimiz, azaltılmış operasyonel maliyetlerden, iş genişletme için azaltılmış pazara sunma süresinden ve dönüştürme ile güvenlik arasındaki mükemmel dengeden yararlanır. 700'den fazla çalışanıyla AxxonPay, dünya çapında dört ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi FCP tarafından lisanslıyız. Müşterilerimize olan bağlılığımız, son teknoloji ürünü ödeme çözümlerimize ve kusursuz müşteri hizmetlerimize yansımaktadır.

Web Sitesi: axxonpay.com

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