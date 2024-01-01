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AWG Bakery, lezzetli tahılsız, glutensiz, organik, vegan ve paleo ekmeği pişiriyor. Pek çok insan ekmeğimizin hayat değiştirdiğini söylüyor. Ekmek, mini, simit ve yuvarlak olmak üzere 4 çeşit çeşidimiz mevcuttur. ABD genelinde gönderim yapıyoruz ve teslim alma hizmeti sunuyoruz. 5 yıldızlı incelemelerimize göz atın! Biz kadın sahibiyiz, aile şirketiyiz. Ekmeğin tadını yeniden çıkarmanın zamanı geldi!

Web Sitesi: awgbakery.com

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